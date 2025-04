Vatikan gibt Details zu Konklave-Beginn bekannt

Vatikan gibt Konlave-Ablauf bekannt: Zum Start am 7. Mai wird es am Vormittag eine Messe geben, am Nachmittag finden sich dann die Wahlberechtigten im Apostolischen Palast ein. Von dort aus ziehen sie in die Sixtinische Kapelle. Zur Wahl benötigt der neue Papst eine Zweidrittelmehrheit. Ein Zeitlimit für das Konklave gibt es nicht.

