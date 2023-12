Vatikan-Entscheidung zur Segnung von Homosexuellen stößt auf geteiltes Echo

Köln: Der Beschluss des Vatikans, eine Segnung von homosexuellen und wiederverheirateten Paare zu ermöglichen, stößt auf ein geteiltes Echo. Die katholische Reforminitiative "Wir sind Kirche" sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Allerdings zeige die Begründung, dass sich in dem Verständnis der Kirchenspitze zu dem Thema nicht wirklich etwas geändert habe. "Wir sind Kirche" verweist etwa darauf, dass in dem Schreiben des Vatikan die genannten Partnerschaften als "irregulären Situationen" bezeichnet werden. Der künftige Bamberger Bischof Gössl begrüßte die Entscheidung des Vatikan ebenfalls. Nach seinen Worten darf aber auch nicht übersehen werden, dass zwischen Segnung und Eheschließung unterschieden wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 15:00 Uhr