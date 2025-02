Vance und Rubio kommen zur Siko nach München

München: US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio kommen nächste Woche nach München - Die nehmen an der Sicherheitskonferenz teil. Das bestätigte ihr Chef Heusgen. Auch ein Treffen von Vance mit Bundeskanzler Scholz wird angestrebt. Es ist der erste Besuch von US-Regierungsmitgliedern in Deutschland seit dem Machtwechsel in Washington.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 05.02.2025 18:00 Uhr