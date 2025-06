Vance kündigt hartes Durchgreifen in Kalifornien an

Los Angeles: Die Lage in Kalifornien spitzt sich zu: Auf Anweisung von US-Präsident Trump hat das Verteidigungsministerium weitere 2.000 Nationalgardisten in den Bundesstaat entsandt. Zusätzlich werden 700 Marineinfanteristen aus der Armee nach Los Angeles geschickt. Unterdessen hat US-Vizepräsident Vance ein hartes Durchgreifen bei den andauernden Protesten angekündigt. Man werde dem FBI bei der Verfolgung von gewaltsamen Kriminellen helfen, die Ordnung wiederherstellen und der Einwanderungsbehörde zur Seite stehen, schrieb er auf der Plattform X. Kalifornien hat derweil die US-Regierung verklagt: Nach der Auffassung des Staates verstößt der erzwungene Einsatz der Nationalgarde gegen Bundesrecht. Üblicherweise haben in den USA die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In Los Angeles protestieren seit Tagen Tausende gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde. Dabei kam es wiederholt zu Gewalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 08:00 Uhr