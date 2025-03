Vance kritisiert Dänemark bei umstrittenem Grönland-Besuch

Nuuk: Bei seinem Besuch eines US-Militärstützpunktes auf Grönland hat US-Vizepräsident Vance den Nato-Verbündeten Dänemark scharf kritisiert. Das Land habe keine gute Arbeit für die Menschen in Grönland geleistet. Die Insel ist ein selbstverwaltetes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark. Mit Blick auf die Pläne von US-Präsident Trump, das arktische Inselgebiet unter amerikanische Kontrolle bringen zu wollen, unterstrich Vance, dass dabei wohl keine militärische Gewalt notwendig sei. Stattdessen werde es ein Abkommen geben. Der künftige grönländische Regierungschef Nielsen kritisierte, die US-Visite komme zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierungsbildung in Grönland noch nicht abgeschlossen sei. Dies zeuge nicht von Respekt gegenüber einem Verbündeten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 08:00 Uhr