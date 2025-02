Vance kritisiert angeblichen Demokratieverlust in Europa

Es war die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die für die größte Aufmerksamkeit gesorgt hat: Der neue US-Vizepräsident Vance ging aber mit keinem Wort auf die geplanten Gespräche mit Russland under Ukraine ein: Vance unterstellte stattdessen einen Demokratieverlust in Europa. Der sei besorgniserregender als alle Bedrohungen von außen. Konkret kritisierte er, dass soziale Medien in der EU aufgefordert seien, gegen Hassrede vorzugehen, für Vance eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Er umarmte zudem populistische Parteien rhetorisch, ohne AfD und BSW ausdrücklich zu nennen. Dass ihre Vertreter auf der Münchner Sicherheitskonferenz nicht eingeladen seien, sei undemokratisch. Sie repräsentierten Teile der Bevölkerung. Die Migration, benannte der US-Vizepräsident als eine der Haupt-Bedrohungen Europas und bezog sich dabei auch auf den Anschlag von München. Und: Europa müsse mehr für seine Verteidigung tun.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.02.2025 17:00 Uhr