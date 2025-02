Van der Bellen zeigt sich entsetzt über Villacher Messerangriff

Villach: Nach dem Messerangriff in der österreichischen Stadt herrscht große Betroffenheit. Bundespräsident van der Bellen nannte die Tat "entsetzlich". Der Kärntner Bischof Marketz sagte, das schreckliche Verbrechen mache viele Menschen fassungslos und wütend. Gleichzeitig rief der Bischof auch zu Besonnenheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft auf. In Villach hatte gestern ein 23jähriger Mann auf Passanten eingestochen. Dabei kam ein 14jähriger ums Leben, fünf weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Laut Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Syrer, der eine Aufenthaltsberechtigung in Österreich besitzt. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen. Laut Innenminister Karner war der Angriff islamistisch motiviert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 12:00 Uhr