Van der Bellen ist für zweite Amtszeit vereidigt

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine meldet neue Welle russischer Raketenangriffe

Kiew: Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut dutzende Raketen auf verschiedene Ziele in der Ukraine abgefeuert. In der Hauptstadt Kiew wurden dabei mindestens ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt. Eine Rakete sei in ein Gebäude eingeschlagen, das aber nicht als Wohnhaus diene, teilte Bürgermeister Klitschko über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In Odessa am Schwarzen Meer wurden offenbar Objekte der kritischen Infrastruktur getroffen, deshalb gibt es nach ukrainischen Angaben jetzt Probleme mit der Stromversorgung. Seit Oktober greift Russland die Ukraine regelmäßig mit Raketen an und zielt dabei hauptsächlich auf die Energieinfrastruktur ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.01.2023 12:45 Uhr