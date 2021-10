Van der Bellen erklärt Regierungskrise in Österreich für beendet

Proteste in Polen gegen Urteil des Verfassungsgerichts

Warschau: In Polen haben landesweit tausende Mneschen gegen das umstrittene Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zum EU-Recht protestiert. In der Hauptstadt Warschau, aber auch in Krakau, Stettin, Danzig und anderen Städten schwenkten Demonstranten EU-Flaggen und riefen "Wir sind Europa". Zu den Protesten aufgerufen hatte der ehemalige EU-Ratspräsident Tusk, der jetzt Oppositionsführer in Polen ist. Das oberste polnische Gericht hatte diese Woche entschieden, dass bestimmte Elemente des EU-Rechts gegen die polnische Verfassung verstoßen. Es gab damit nationalem Recht Vorrang vor EU-Recht. Das heizt die Spannungen zwischen der EU und Polen erneut an: Die EU-Kommission kritisiert, dass die polnische Regierung die Justiz umbaut und Richter unter Druck setzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 20:00 Uhr