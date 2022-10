Van der Bellen bleibt österreichischer Präsident

FDP erhöht Druck auf Ampel-Koalition im Bund

Berlin: Nach der Landtagwahl in Niedersachsen drohen der Ampel-Koalition in Berlin schwierige Zeiten. FDP-Vize Kubicki forderte, dass die Liberalen ihre Position im Regierungsbündnis deutlicher markieren müssten. Ein großer Teil der FDP-Wähler würde inzwischen mit der Ampel fremdeln. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Nouripour, appellierte hingegen an die Koalitionäre, nach außen Geschlossenheit zu zeigen. Unterm Strich sei die Zusammenarbeit trotz aller Differenzen gut. Deshalb gehe er davon aus, dass die Verantwortung in Berlin weiterhin von allen angenommen werde. SPD-Chef Klingbeil verwies auf die hohen Erwartungen, die die Menschen in der Krise an die Regierung hätten. Diese müsse man gemeinsam erfüllen, so der Sozialdemokrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 07:00 Uhr