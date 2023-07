Valeria Gordeev ist diesjährige Bachmann-Preis-Gewinnerin

Meldungsarchiv - 02.07.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Klagenfurt: Die Schriftstellerin Valeria Gordeev hat den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Sie überzeugte die Jury beim Literatur-Wettlesen mit der Kurzgeschichte "Er putzt". Darin geht es um einen Mann mit einer Putz-Neurose. Die Jury lobt den Text als "Plädoyer für die Empfindlichkeit": "Was wie ein Putzfimmel aussehen könnte, zeigt Gordeev in seiner existentiellen Dimension", hieß es in der Begründung. Gordeev setzte sich gegen elf andere Autorinnen und Autoren durch. Sie alle hatten maximal 25 Minuten Zeit, um der Jury und dem Publikum bisher unveröffentlichte Prosa-Texte vorzutragen. Der Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2023 19:00 Uhr