Väter verbringen etwas mehr Zeit mit ihren Kindern als früher

Wiesbaden: In Deutschland verbringen Väter mehr Zeit mit ihren Kindern als noch vor zehn Jahren. Seit 2012 stieg die gemeinsame Zeit laut Statistischem Bundesamt um eine halbe Stunde. Demnach verbringen Väter im Schnitt eine Stunde und 19 Minuten pro Tag ausschließlich mit der Kinderbetreuung. Bei den Müttern sind es zwei Stunden und 18 Minuten, also eine Stunde mehr. Die Angaben beziehen sich dabei auf die Zeit, in der die Kinderbetreuung die Hauptbeschäftigung darstellt. Dazu kommt noch die Zeit, in der beide Elternteile sich nebenbei um andere Dinge wie den Haushalt kümmern.

