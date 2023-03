Utah will Zugang zu sozialen Netzwerken für Minderjährige einschränken

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern feuert laut Medienbericht Trainer Nagelsmann

München: Der FC Bayern trennt sich offenbar mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Julian Nagelsmann. Das berichten die "Bild" und das Sportmagazin "Kicker". Demnach ist die Führung des Vereins zu dem Schluss gekommen, dass Nagelsmann die Hauptschuld an den zuletzt teils schwachen Leistungen in der Bundesliga trägt. Die Münchner haben in diesem Jahr einen 10-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund verspielt und durch ein 1:2 in Leverkusen am vergangenen Wochenende die Tabellenführung an den BVB verloren. Die Bild meldet, Nagelsmann sei am Abend über die Entscheidung der Bayern-Bosse informiert worden. Der Kicker schreibt, der Trainer habe auf Nachfrage erklärt, er habe noch nichts davon erfahren. Nachfolger des 35-Jährigen soll laut den Berichten Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel werden, den die Münchner bereits 2018 hatten verpflichten wollen. Tuchel soll bereits am Montag sein erstes Training an der Säbener Straße leiten. Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern München zu den Berichten gibt es bislang nicht.

