USA ziehen offenbar Truppen aus Syrien ab

New York: Die USA ziehen offenbar hunderte Soldaten aus Syrien ab. Die "New York Times" schreibt unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Vertreter, dass die amerikanische Truppenstärke in dem Bürgerkriegsland zunächst von 2.000 auf 1.400 reduziert wird. Anschließend würden weitere Kürzungen geprüft, heißt es. Eine Stellungsnahme aus dem Pentagon dazu gibt es bislang nicht. Die US-Soldaten sind zum Kampf gegen die Terror-Gruppe IS in der Region stationiert. Der sogenannte "Islamische Staat" hatte einst große Teile Syriens kontrolliert, gilt inzwischen aber als militärisch besiegt.

