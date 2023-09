USA zeigen sich besorgt wegen Entwicklung an serbisch-kosovarischer Grenze

Washington: Angesichts wachsender Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo haben die USA die serbische Seite zur sofortigen Deeskalation aufgefordert. Die Regierung in Washington äußerte sich besorgt, über einen ungewöhnlichen serbischen Truppenaufmarsch an der Grenze zum Kosovo. Serbiens Staatschef Vucic hat serbischen Angaben zufolge in einem Telefonat mit US-Außenminister Blinken bestritten, größere Militäreinheiten in der Region zusammengezogen zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 02:00 Uhr