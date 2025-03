USA wollen Ukraine wieder mit Militärhilfe unterstützen - Ukraine unterstützt 30-tägige Waffenruhe

Die USA heben die Aussetzung der Ukraine-Militärhilfen mit sofortiger Wirkung auf: Auch Geheimdienstinformationen sollen wieder an das von Russland angegriffene Land weitergegeben werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der USA und der Ukraine nach Gesprächen in Saudi-Arabien. Die Ukraine unterstützt demnach einen US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe mit Russland - sofern Russland dazu bereit ist. Außerdem soll ein Abkommen über ukrainische Rohstoffe so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 19:45 Uhr