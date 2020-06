USA wollen Truppenstärke im Irak weiter reduzieren

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA wollen ihre Truppenpräsenz im Irak in den kommenden Monaten weiter reduzieren. Das erklärten die Regierungen in Washington und Bagdad im Zuge des sogenannten Strategischen Dialogs, in dem über die Zukunft des Krisenlandes beraten wird. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat seien bedeutende Fortschritte erzielt worden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Im Irak sind derzeit noch rund 5.200 US-Soldaten stationiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 08:00 Uhr