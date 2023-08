USA wollen schnelle Weitergabe von F-16-Kampfjets ermöglichen

Washington: Die USA wollen der Weitergabe von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine zustimmen. Wie ein Sprecher des Außenministeriums mitteilte, sollen die Maschinen geliefert werden können, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten auf den Jets abgeschlossen sei. Die Regierung in Kiew hatte wiederholt um die in den USA hergestellten Kampfflugzeuge gebeten, um der russischen Luftwaffe etwas entgegenzusetzen. Erst gestern hatte ein Sprecher des Militärs erklärt, sein Land rechne für das laufende Jahr nicht mehr mit einer Bereitstellung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 02:00 Uhr