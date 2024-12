USA wollen politischen Übergang in Syrien unterstützen

Damaskus: Die USA unterstützen nach eigenen Angaben einen von Syrien geführten politischen und gewaltfreien Übergang in dem Land. Dabei müssten alle Gruppierungen einbezogen werden, sagte US-Außenminister Blinken nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara. Die Zivilbevölkerung einschließlich der Minderheiten müsse geschützt werden. Unterdessen rief UN-Generalsekretär Guterres Israel dazu auf, die Attacken auf Waffen- und Munitionslager in syrischen Städten einzustellen. Aus Sorge, dass Waffen in die Hände islamistischer Kämpfer geraten, die Israel dann angreifen könnten, zerstört das Militär derartige Lager. Heute kommen die G7-Staaten bei einem virtuellen Treffen zusammen um über die Situation in Syrien zu beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 08:00 Uhr