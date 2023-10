USA wollen Israel mit Flugzeugträger unterstützen

Washington: Vor dem Hintergrund des erneut aufflammenden Nahost-Konflikts haben die US-amerikanischen Streitkräfte angekündigt, ihre Militärpräsenz im östlichen Mittelmeerraum auszuweiten. Das Pentagon werde zur Unterstützung Israels eine Flugzeugträgerkampftruppe in die Region entsenden, teilte Verteidigungsminister Austin mit. Der Flugzeugträger mit rund 5.000 Matrosen sowie Kampfjets an Bord werde dabei von Kreuzern, Zerstörern sowie weiteren Schiffen und Fliegern begleitet. Zudem werde die Regierung von US-Präsident Biden die israelische Armee rasch mit zusätzlicher Ausrüstung und Mitteln versorgen, darunter Munition, so Austin. Inzwischen ist auch die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Laut Behörden sollen in Israel mindestens 600 Menschen ums Leben gekommen sein. Die palästinensiche Gesundheitsbehörde spricht von etwa 400 Toten im Gaza-Streifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 23:00 Uhr