USA wollen Hafen für Hilfsgüter im Gazastreifen bauen lassen

Washington: In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Biden angekündigt, einen provisorischen Hafen im Gazastreifen einzurichten. Über den solle die Zivilbevölkerung dort besser mit Hilfsgütern versorgt werden, etwa mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Notunterkünften. Biden sprach von einer "herzzerreißenden" Situation im Gaza-Streifen und hielt Israels Führung dazu an, mehr für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zu tun. Der 81-Jährige rief in seiner Ansprache auch dazu auf, die Demokratie in den USA mit aller Kraft zu verteidigen. Er kritisierte Ex-Präsident Trump, der bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen wahrscheinlich sein Herausforderer wird. Mit Blick auf dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sagte Biden, Trump versuche, die Wahrheit darüber zu vertuschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 10:00 Uhr