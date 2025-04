USA wollen Hälfte ihrer Soldaten aus Syrien abziehen

Washington: Die USA wollen die Hälfte ihrer Truppen aus Syrien abziehen. Laut Verteidigungsministerium sollen weniger als 1.000 Soldaten im Land bleiben. Das Militär will nach Medienberichten außerdem einige Stützpunkte schließen. Zur Begründung verwies das Pentagon auf die Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Der IS beherrschte früher große Gebiete in Syrien und im benachbarten Irak. Die Miliz gilt zwar seit 2019 als militärisch besiegt. Viele Kämpfer zogen sich aber in die Wüsten beider Länder zurück. Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad Ende vergangenen Jahres sollen sie Waffenarsenale der alten Regierung geplündert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 14:00 Uhr