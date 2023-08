USA wollen Entsendung von F-16-Kampfjets in die Ukraine bald genehmigen

Washington: Die US-Regierung will Dänemark und den Niederlanden ermöglichen, die US-Mehrzweckkampfflugzeuge des Typs F-16 schnell an die Ukraine weiterzugeben. Laut einem Sprecher des Außenministeriums werden die Antäge auf Genehmigung so beschleunigt, dass die Kampfjets geliefert werden können, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen ist. Die Ukraine hatte zuvor erklärt, in diesem Jahr nicht mehr mit den lange erbetenen Jets zu rechnen. Innerhalb der Nato hatte sich im Sommer eine von Dänemark und den Niederlanden geführte Koalition gebildet, um ukrainische Piloten für die Nutzung der F-16-Kampfjets auszubilden. Aus den dortigen Beständen könnten später auch Flugzeuge abgegeben werden, hieß es damals. Die USA müssen die Lieferung genehmigen, weil die Maschinen von einer US-Firma gebaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 09:00 Uhr