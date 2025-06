USA wollen bald über Eingreifen im Iran entscheiden

Washington: US-Präsident Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen. In einer Erklärung hieß es, Trumps Entscheidung hänge davon ab, ob es Fortschritte bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gibt. Dem "Wall Street Journal" zufolge hat der Präsident schon Angriffsplänen gegen den Iran zugestimmt. Israel meldet inzwischen erneute Raketenangriffe. Das Militär teilte mit, die Luftabwehr habe iranische Geschosse abgefangen. Israels Bevölkerung wurde angewiesen, bis auf Weiteres in den Schutzräumen zu bleiben. Um weitere Eskalationen zwischen Israel und dem Iran zu verhindern, treffen sich heute Bundesaußenminister Wadephul und seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien mit dem iranischen Außenminister Araghtschi. Wadephul sagte vor Beginn der Gespräche, er wolle den Iran dauerhaft davon abbringen, sich atomar zu bewaffnen. Mit den USA, die bei dem Treffen in Genf nicht dabei sind, habe man sich abgestimmt.

