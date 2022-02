USA will sich wegen Ukraine-Krise mit Verbündeten zusammenschalten

Nachrichtenarchiv - 18.02.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Wegen der befürchteten Eskalation in der Ukraine-Krise haben die USA die Staats- und Regierungschefs von sieben Ländern sowie die Spitzen von EU und Nato zu einem Krisengipfel eingeladen - die Teilnehmer werden sich per Video zusammenschalten. Die USA befürchten nach wie vor, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte. US-Außenminister Blinken hatte im UN-Sicherheitsrat erklärt, Moskau könnte einen Vorwand für eine Invasion schaffen, beispielsweise einen fingierten terroristischen Bombenanschlag in Russland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.02.2022 05:00 Uhr