USA werfen China Verantwortunglosigkeit vor

Staatsregierung weist Kritik an TÜV-Gutachten zu Isar 2 zurück

München: Das bayerische Umweltministerium hat die Kritik am TÜV-Gutachten zum Atomkraftwerk Isar 2 zurück gewiesen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte dem BR , zur Beurteilung der Frage, ob eine vorübergehende Laufzeitverlängerung möglich wäre, seien zwei Gutachten in Auftrag gegeben worden: ein sicherheitstechnisches und ein Rechts-Gutachten. Beide seien zu einem klaren Ergebnis gekommen: nämlich, dass es keine Sicherheitsbedenken gegen eine befristete Laufzeitverlängerung gebe. Nach Worten des Sprechers ist der TÜV Süd einer der renommiertesten und mit Fragen der Kernkraft am besten vertrauten Experten. - Das Bundesumweltministerium hatte das Gutachten scharf kritisiert. Unter anderem sei eine Reihe von Aussagen zur Sicherheit von Isar 2 Spekulation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2022 10:45 Uhr