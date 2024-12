USA werfen China großangelegten Hackerangriff vor

Washington: Die US-Regierung wirft China einen groß angelegten Hackerangriff vor. Betroffen sind nach Angaben aus dem Weißen Haus mehrere Telekommunikationskonzerne in den USA und möglicherweise auch Ziele in anderen Ländern. Dadurch hätte sich China Zugang zu privaten Textnachrichten und Telefongesprächen von einer noch unbekannten Zahl von US-Bürgern verschafft. Die Hacker sollen auch Zugriff auf Nachrichten von ranghohen US-Regierungsmitgliedern und bekannten Politikern gehabt haben. Die chinesische Botschaft in Washington reagierte auf diese Vorwürfe bislang nicht, hatte aber erst vor wenigen Tagen bestritten, für Hackerangriffe in den USA verantwortlich zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 09:00 Uhr