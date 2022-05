USA weisen Russlands Forderung nach Aufhebung von Sanktionen zurück

Nachrichtenarchiv - 27.05.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Regierung will Sanktionen gegen Russland nicht aufheben. Das hat am späten Abend eine Sprecherin des Weißen Hauses deutlich gemacht und damit auf ein Angebot aus Moskau reagiert. Präsident Putin hatte nach eigenen Angaben in einem Telefonat mit Italiens Regierungschef Draghi den Westen aufgerufen, die Sanktionen aufzuheben. Im Gegenzug brachte Putin ins Gespräch, Getreide und Dünger aus der Ukraine zu exportieren und damit etwas gegen die weltweite Nahrungskrise zu tun. Dazu heißt es aus Washington, es sei Russland, das aktiv die Ausfuhr von Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen blockiere und den Hunger in der Welt vergrößere.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2022 01:00 Uhr