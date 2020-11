USA warten immer noch auf Wahlergebnis

Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA bleibt das Rennen um das Weiße Haus spannend. Die Auszählung der Stimmen dauert in den besonders umkämpften Bundesstaaten an. Laut CNN führt immer noch Herausforderer Biden mit 253 Wahlleuten vor Präsident Trump mit 213. Für den Sieg sind 270 Wahlleute nötig. In Georgia ist Biden nach einer Aufholjagd bei der laufenden Auszählung inzwischen in Führung gegangen. Der Bundesstaat gilt als Hochburg der Republikaner. In Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania hat es nach Angaben der Polizei offenbar den Versuch gegeben, das Wahlzentrum zu stürmen. Ein Sprecher berichtete, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug seien festgenommen worden. Mit 20 Wahlleuten gehört der Staat zu den wichtigsten des Landes. Sollte Biden auch dort gewinnen, hätte er die Wahl für sich entschieden. Das Trump-Team stemmt sich derzeit mit einer Klagewelle gegen die drohende Niederlage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 11:00 Uhr