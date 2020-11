USA wählen neuen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach einem beispiellosen Wahlkampf in Corona-Zeiten ist in den USA der Tag der Entscheidung im Rennen um die Präsidentschaft gekommen. Die ersten Wahllokale haben um Mitternacht geschlossen, die letzten schließen um 7 Uhr in der Früh. Zwar liegt der demokratische Herausforderer Biden in den Umfragen seit Wochen mit deutlichem Vorsprung vorn. Dennoch gab sich der republikanische Amtsinhaber Trump siegessicher. Im Fernsehen sagte Trump, er werde seinen Wahlsieg von vor vier Jahren dieses Mal noch übertreffen. Dass er auch bei einer Niederlage die Wahl anerkennt, wollte er erneut nicht versprechen. Zwar wird noch in dieser Nacht mit ersten Ergebnissen gerechnet. Doch möglicherweise dauert es wegen Millionen Briefwählern Tage, bis belastbare Ergebnisse vorliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 00:00 Uhr