USA wählen einen neuen Präsidenten

03.11.2020 23:00 Uhr

Washington: In den Vereinigten Staaten sind mehr als 200 Millionen Amerikaner aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Alle Wahllokale haben geöffnet. Die ersten schließen um Mitternacht, die letzten um 7 Uhr früh. Fast 100 Millionen Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits abgegeben - per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen. Wegen der vielen Briefwähler ist auch unklar, wann es die ersten offiziellen Ergebnisse geben wird. Obwohl der demokratische Herausforderer Biden in den Umfragen klar vorne liegt, erwarten Experten einen knappes Rennen zwischen ihm und Amtsinhaber Trump. Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt. Der Sieger in einem Bundesstaat gewinnt dort die Stimmen der Wahlleute. Um Präsident zu werden, benötigt ein Kontrahent mindestens 270 dieser Stimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 23:00 Uhr