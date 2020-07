USA verzeichnen weiteren Rekord bei Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen einen weiteren Höchststand erreicht. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität kamen innerhalb von 24 Stunden über 65.000 Fälle dazu. Der Immunologe Fauci, der auch die Trump-Regierung berät, sprach vom schlimmsten Alptraum, weil das Virus so leicht übertragbar sei. Einen Grund für die schlechte Lage der USA sieht Fauci in der Zerstrittenheit der US-Politik, die einen koordinierten Ansatz verhindere. Einige Bundesstaaten hätten die Beschränkungen zu früh aufgehoben, so Fauci. Er riet den Staaten im besonders betroffenen Süden und Westen wie Florida, Texas, Kalifornien und Arizona, die geplanten Lockerungen nicht umzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 07:00 Uhr