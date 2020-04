USA verzeichnen Opferrekord bei Corona-Toten

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 2.500 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben - das ist die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. Das hat eine Zählung der Johns-Hopkins-Universität ergeben. Die Gesamtzahl der Todesopfer - durch die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 - ist damit in den Vereinigten Staaten auf mehr als 28.300 gestiegen. Kurz vorher hatte Präsident Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz erklärt, die USA hätten den Höhepunkt der Fallzahlen in der Corona-Krise wahrscheinlich überwunden. Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 10:00 Uhr