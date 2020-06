USA verzeichnen mehr als 40.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Das Wetter in Bayern: meist sonnig und heiß, in Schwaben und Oberbayern auch Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute meist sonnig. Am Nachmittag kann es vor allem in Schwaben und Oberbayern immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 30 Grad. Auch in der Nacht gibt es örtlich Schauer oder Gewitter; die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen wird es unbeständig mit einzelnen kräftigen Schauer und Gewittern. Am Montag wird es auch deutlich kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 12:00 Uhr