USA verzeichnen höchste Zahl der Corona-Toten

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baltimore: Die USA sind nun das Land auf der Welt mit den meisten Corona-Toten. Die Johns-Hopkins-Universität hat errechnet, dass in den Vereinigten Staaten bislang mindestens 18.860 Menschen gestorben sind, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Die Zahl ist damit höher als in Italien. In den USA werden im internationalen Vergleich auch die meisten Infektionen gezählt: fast 504.000 Menschen. Die am stärksten von der Pandemie betroffene Region ist nach wie vor New York City. Bürgermeister de Blasio erklärte, die Schulen blieben dort bis Ende September geschlossen. Gouverneur Cuomo schloss einen solchen Schritt nicht aus, betonte aber, die Entscheidung darüber liege letztlich bei ihm, nicht beim Bürgermeister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 20:00 Uhr