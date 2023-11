USA verstärken Druck auf Israel für humanitäre Hilfe für Gaza

Gaza-Stadt: Die USA dringen auf mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. In einem Gespräch mit Israels Staatspräsident Herzog betonte US-Außenminister Blinken, Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen. Tempo und Umfang der humanitären Hilfe müssten aber erhöht werden. Ähnlich äußerte sich US-Verteidigungsminister Austin, wie mehrere Medien berichten. Auch UN-Generalsekretär Guterres forderte erneut einen humanitären Waffenstillstand und ungehinderten Zugang von Hilfskräften in den Gazastreifen. Aus Protest gegen das israelische Vorgehen hat Bolivien unterdessen den Abbruch seiner diplomatischen Beziehungen zu Israel angekündigt. Dies sei ein "Zeichen der Ablehnung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen Militäroffensive", teilte die Regierung in La Paz mit. Zwei weitere lateinamerikanische Länder - Kolumbien und Chile - erklärten kurz darauf, ihre Botschafter aus Israel zurückzuberufen.

