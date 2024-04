USA verstärken angesichts iranischer Bedrohung Militärpräsenz im Nahen Osten

Washington: Aus Sorge vor einem Angriff des Iran auf Israel verstärken die USA ihre militärische Präsenz im Nahen Osten. Es würden zusätzliche Einheiten in die Region verlegt, um die regionale Abschreckung zu stärken, erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Unterdessen beschlagnahmten die iranischen Revolutionsgarden im Persischen Golf ein Handelsschiff und begründeten dies mit einer - so wörtlich - Verbindung nach Israel. Wegen der Spannungen strich die Lufthansa ihre Flüge aus und in die iranische Hauptstadt Teheran bis Donnerstag kommender Woche. Auch nutze die Fluggesellschaft den iranischen Luftraum nicht weiter, so ein Sprecher. Auch die niederländische Airline KLM und die australische Fluggesellschaft Qantas kündigten an, ihre Fluglinien anzupassen.

