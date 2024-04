USA versichern Israel "eisernen Beistand" gegen Iran

Washington: Angesichts der Drohungen aus dem Iran haben die USA Israel erneut ihren Beistand zugesichert. Aus dem Pentagon hieß es, Verteidigungsminister Austin habe seinem israelischen Kollegen Galant am Telefon - so wörtlich - "eiserne Unterstützung" gegen den Iran und dessen regionalen Stellvertreter versprochen. Teheran hatte nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien vor mehr als einer Woche immer wieder mit Vergeltung gedroht. Israel kündigte für diesen Fall eine Reaktion an. US-Außenminister Blinken rief seine Kollegen in China, der Türkei und Saudi-Arabien auf, den Iran von einer Eskalation abzuhalten. Derweil lässt die Lufthansa ihre Flüge nach Teheran weiter ausfallen. Die Regelung ist zunächst bis Sonntag verlängert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 07:00 Uhr