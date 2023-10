USA verlegen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer

Washington: Die USA verstärken nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ihre Militärpräsenz in der Konfliktregion weiter. US-Verteidigungsminister Austin sagte am Abend, sein Land schicke einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, um vor feindlichen Handlungen gegen Israel und jeglichen Versuchen einer Ausweitung des Krieges abzuschrecken. - Die Bundeswehr hat unterdessen damit begonnen, deutsche Staatsbürger aus Israel auszufliegen. Am Morgen landeten zwei Transportmaschinen mit insgesamt rund 80 Menschen an Bord auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 09:30 Uhr