USA verlegen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer

Washington: Die USA verstärken nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ihre Militärpräsenz in der Konfliktregion weiter. US-Verteidigungsminister Austin sagte am Abend, sein Land schicke einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, um vor feindlichen Handlungen gegen Israel oder jeglichen Versuchen einer Ausweitung des Krieges abzuschrecken. Laut Pentagon wird sich die "USS Eisenhower" dem bereits zuvor in die Region verlegten Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" anschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 06:00 Uhr