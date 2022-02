USA verlegen Soldaten nach und in Mittel- und Ost-Europa

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. In der Nacht von Südwesten her gebietsweise etwas Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneefall und Schneeverwehungen in den Alpen. Die Temperaturen sinken auf plus 4 bis minus 2 Grad. Die Aussichten: Weiterhin oft bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, am Samstag im Süden öfters blauer Himmel. Vereinzelt Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 3 bis 11 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.02.2022 18:15 Uhr