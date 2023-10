USA verlegen Raketenabwehr nach Nahost

Tel Aviv: Israel will angesichts der zunehmenden Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Das Verteidigungsministerium billigte die Evakuierung 14 von weiteren Gemeinden. Ein israelischer Militärsprecher kündigte außerdem an, dass die Angriffe auf den Gazastreifen ausgeweitet werden sollen. Die Bewohner im Norden des dicht besiedelten Küstenstreifens wurden erneut aufgerufen, sich in Richtung Süden in Sicherheit zu bringen. Die USA haben derweil angekündigt, ihre Militärpräsenz im Nahen Osten zu verstärken - durch zusätzliche Raketenabwehrsystem. Außerdem werden weitere US-Soldaten in Bereitschaft versetzt. Eine unabhängige Analyse des kanadischen Nachrichtendienstes hat nun auch ergeben, dass Israel mit großer Sicherheit nicht für die Explosion Anfang der Woche in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich war. Die Explosion sei wahrscheinlich durch eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete verursacht worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 09:00 Uhr