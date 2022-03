USA verlegen "Patriot"-Raketen von Deutschland nach Polen

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Angesichts des Kriegs in der Ukraine haben die USA vorsorglich zwei "Patriot"-Raketensysteme von Deutschland nach Polen verlegt. Die "Patriot"-Raketenbatterien seien in Polen positioniert worden, sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter. - Pentagon-Sprecher Kirby betonte, dass die Verlegung nicht durch ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Handlung seitens der Russen ausgelöst worden sei. Aber angesichts des Kriegs in der Ukraine seien die "Patriots" am besten geeignet, Nato-Gebiet zu verteidigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 03:00 Uhr