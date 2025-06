USA verlegen B2-Bomber auf Pazifikinsel Guam

Washington: Die USA haben B2-Tarnkappenbomber auf die Pazifikinsel Guam verlegt - und damit Spekulationen über eine mögliche Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran angeheizt. Laut "New York Times" starteten mehrere B2-Bomber in der Nacht von einem Stützpunkt im Zentrum der Vereinigten Staaten. Der Flugzeugtyp kann gewaltige bunkerbrechende Bomben tragen. Diese wären in der Lage, Irans tief unter der Erde liegende Atomanlagen zu zerstören. Zugleich hält US-Präsident Trump am Abend eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ab. Normalerweise verbringt er die Wochenenden in seinem Golfclub Mar-a-Lago in Florida.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 22:00 Uhr