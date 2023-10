USA verlegen auch Raketenabwehrsysteme ins Mittelmeer

Gaza-Stadt: Die Vereinten Nationen ringen um eine Fortsetzung der Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen. Es dürfe keine Lücke in der Hilfe geben, erklärte der UN-Nothilfekoordinator Griffiths. Mehrere UN-Hilfsorganisationen bezeichneten die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen in einer gemeinsamen Erklärung als „katastrophal“. Unterdessen kündigten die USA an, weitere Waffensysteme ins östliche Mittelmeer zu verlegen. Nach Aussage von US-Verteidigungsminister Austin handelt es sich um hochmoderne Raketenabwehrsysteme sowie Einheiten des Patriot-Luftabwehrsystems. Mehrere US-Kriegsschiffe sind bereits im östlichen Mittelmeer stationiert. Gestern war eine von Ägypten kurzfristig einberufene Nahost-Konferenz in Kairo ergebnislos beendet worden. Die arabischen Staats- und Regierungschefs verurteilten die israelische Bombardierung des Gazastreifens. Die Europäer forderten den Schutz der Zivilbevölkerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 08:00 Uhr