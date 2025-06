USA verhindern mit Veto UN-Resolution zu Waffenruhe im Gazastreifen

New York: Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Lage im Gazastreifen verhindert. Mit ihrem Veto blockierten sie die Forderung nach einer sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. US-Botschafterin Shea sagte, man unterstütze keine Maßnahme, die die Hamas nicht verurteile. Alle anderen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat stimmten für den Text, der den Palästinensern auch einen ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern ermöglichen sollte. - In Berlin empfängt heute Bundesaußenminister Wadephul seinen israelischen Kollegen Saar. Bei den Gesprächen dürfte es auch um den international kritisierten Einsatz des israelischen Militärs im Gazastreifen gehen und um die Not der Zivilbevölkerung dort. Wadephul hatte Israel gestern im Bundestag weitere Waffenhilfe zugesagt und die Entscheidung mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 begründet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 07:00 Uhr