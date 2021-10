USA verhängen Sanktionen gegen Drohnen-Programm des Iran

Nachrichtenarchiv - 30.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben Sanktionen gegen das Drohnen-Programm des Iran verhängt. Beschlossen wurden Strafmaßnahmen gegen zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden und gegen zwei Unternehmen. Die US-Regierung wirft dem Iran vor, mit Drohnen eine Reihe von Konflikten anzuheizen. Teheran soll beispielsweise Drohnen an die libanesischen Hisbollah-Miliz geliefert haben, wie auch an die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Die neuen Sanktionen überschatten die Bemühungen, die unterbrochenen Atomgespräche mit dem Iran wiederaufzunehmen, hieß es in einer erstem Reaktion aus dem Iran.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.10.2021 03:00 Uhr