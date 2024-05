Washington: Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Unterstützer Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, richten sich die Strafen gegen etwa 300 Personen und Unternehmen. Betroffen sind Firmen aus Russland, China und anderen Staaten. Ihnen wird vorgeworfen, Moskau zu helfen, Waffen und Rüstungsgüter für den Ukraine-Krieg zu beschaffen. Derweil hat Russland am Mittag nach eigener Auskunft die Zentrale des Kommandos Süd der ukrainischen Armee in der Hafenstadt Odessa angegriffen. Nach Angaben aus Kiew wurden dort Wohn- und Verwaltungsgebäude sowie medizinische Einrichtungen und Schulen getroffen. Außerdem seien bei einem russischen Luftangriff in der Region Charkiw mindestens zwei Menschen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 23:00 Uhr