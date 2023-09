USA unterstützen Ukraine mit neuem Hilfspaket

Washington: Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus hat US-Präsident Biden ein neues militärisches Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. "Herr Präsident, wir stehen zu Ihnen, wir bleiben bei Ihnen", sagte Biden zu Selenskyj in einer Stellungnahme. Selenskyj bedankte sich bei Biden und sagte, das Paket enthalte genau das, was die ukrainischen Soldaten jetzt brauchten. Enthalten sind Luftabwehrsysteme, Artilleriemunition und Panzerabwehrmittel sowie Streumunition. Die von der Ukraine zuvor geforderten ATACMS-Raketen sind jedoch nicht dabei. Wie Biden weiter erklärte, sollen bereits in der kommenden Woche die ersten Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden. Selenskyj setzt seine Reise mit einem Zwischenstopp in Kanada fort. Premierminister Trudeau wird ihn in der Hauptstadt Ottawa empfangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 06:00 Uhr