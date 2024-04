USA unterbreiten Vorschlag für Feuerpause im Gazakrieg

Kairo: Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg haben die USA laut Medienberichten einen neuen Kompromissvorschlag eingebracht. Er sieht vor, dass die islamistische Hamas im Zuge einer sechswöchigen Feuerpause 40 der mehr als 100 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freilässt. Im Gegenzug soll Israel 900 palästinensische Gefangene freilassen und zudem bis zu 150-tausend vertriebenen Palästinensern die Rückkehr in den Norden des Gazastreifens gestatten. Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Burns, habe diesen Vorschlag gestern Abend in Kairo präsentiert, berichtet die Zeitung "Wall Street Journal". Unterdessen hat Israels Ministerpräsident Netanjahu deutlich gemacht, dass er trotz internationaler Warnungen an einer großangelegten Offensive in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens festhalten will. Ein Termin dafür stehe fest, sagte Netanjahu ohne Details zu nennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 09:15 Uhr